PSV、1500万ユーロの大型移籍で合意間近

PSVは、スヴェン・マイナンスをアイントホーフェンに迎え入れるため、交渉を進めている。『デ・テレグラーフ』紙によると、AZに所属する26歳のMFの移籍交渉は最終段階にあり、両クラブは今週末にも契約をまとめることを目指している。『アイントホーフェン・ダグブラッド』紙のリク・エルフリンク氏は、移籍金は1500万ユーロになると見込んでいる。

土曜には手がかりも出た。AZはAAゲントとの親善試合の招集からマイナンスを外し、PSVウォッチャーのイェロエン・カプテインス氏も移籍交渉が進んでいると伝えている。

PSVは昨季も1000万ユーロ超のオファーを提示したが、AZは放出を拒否。

PSVの関心は継続し、今週も海外クラブとの競争が報じられた。

イタリアのコモやユヴェントス、RBライプツィヒも関心を示したが、特にコモとユヴェントスがライバル視されていた。

土曜に行われたロイヤル・アントワープとの親善試合後に、ピーター・ボズ監督はマイナンスの獲得について質問を受けた。交渉には言及を避けつつ、彼は「マイナンスは良い選手だ」と評価した。

「スヴェンは良い選手だ」とボズ監督は述べ、「移籍話はスチュワートが担当なので、私は口出ししない」と続けた。

マイナンスは、ワールドカップ期間中にバイエルン・ミュンヘンへ記録的移籍金で売却されたイスマエル・サイバリの後継者と見込まれている。