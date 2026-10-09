PSVは金曜夜、ホームで行われたscヘーレンフェーン戦を苦しみながらも制した。ペーター・ボス監督のチームは、フィリップス・スタディオンでフース・ティルのゴールにより先制したが、フリースラント勢が数多くのチャンスを生かせなかったことに救われた。後半にはマルクス・リンダイのオウンゴールで2-0。PSVのアルマンド・オビスポは、その2点目の直前に主審ジョーイ・コーイから2枚目のイエローカードを免れた。

ボス監督はヘーレンフェーン戦で、エスミル・バイラクトレヴィッチを先発起用。イバン・ペリシッチとデニス・マンより優先された形となった。PSVは立ち上がりから攻勢に出て、ルーベン・ファン・ボメル、ノア・フェルナンデス、スフェン・マイナンスが先制のチャンスを得た。しかし、アウェーチームもまったくひるまず、とりわけマクサンス・リベラがマテイ・コヴァルのゴール前で危険な場面を作った。

リベラは20分以内に、ヘーレンフェーンを先制に導く絶好機を3度も迎えた。フランス人FWはまずシュートを枠の外へ外し、その後のミドルシュートはコヴァルにバーの上へとかき出され、さらにチェコ人GKとの1対1でも決定機を逃した。PSVは冷や汗をかかされたが、29分には反対側でしっかり決めた。

バイラクトレヴィッチが右サイドからゴール前へボールを送り、ヘーレンフェーンGKベアント・クラフェルブールはそのクロスを完全には処理できなかった。ボールはちょうどティルの頭に渡り、ファーサイドで1-0をヘディングで決めた。このオランダ代表戦士にとって、今季リーグ戦8試合で早くも5点目となった。

先制点の3分後には、ファン・ボメルを巡って議論を呼ぶ場面があった。コヴァルのロングボールに反応した際、足でサム・ケルステンの顔を蹴ってしまったのだ。ヘーレンフェーンのDFは治療を受けることになったが、主審ジョーイ・コーイはカードを出さず、与えたのはフリーキックのみだった。その後もヘーレンフェーンは危険な場面を作り続けたが、前半終了間際にはリンダイが大きなチャンスを生かせなかった。

後半に入っても、PSVはヘーレンフェーンの圧力をほとんどはね返せなかった。ディラン・フェンテのフリーキックは壁に阻まれ、その後はコールテンスとフェンテが守備陣の拙い対応に乗じたものの、実際に得点には結び付けられなかった。57分には、前に飛び出していたコヴァルとの接触でケルステンが倒れたが、コーイはアウェーチームにフリーキックを与える必要はないと判断した。

その数分後、PSVは再び主審の重大な判定を免れた。すでにイエローカードを受けていたオビスポが相手をつかんだものの、2枚目の警告は提示されず、これに強く不満を示したヘーレンフェーンMFリンダイが抗議で自ら警告を受けた。ボス監督はその直後に対応し、オビスポを下げる一方で、ペリシッチとフィリップ・コスティッチもピッチに送り出した。

この交代はほぼ直後に実を結んだ。68分、PSVはペリシッチのCKからリードを広げる。コスティッチがゴール方向へヘディングしたボールは、リンダイに当たってゴールラインを割り、マース・ウィレムセンも阻止するには遅すぎた。

ヘーレンフェーンには、もはや試合を再び緊迫したものにする力は残っていなかった。82分にはボス監督が、18歳のシュリヤノ・コルネシオンにPSVトップチームでのデビューの機会も与え、その後はアイントホーフェン勢が難なく試合を締めくくった。マイナンスは3点目に迫ったが、16メートルの位置からのシュートはわずかに枠を外れた。こうしてスコアは2-0のままだった。