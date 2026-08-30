PSVが、アヨニ・サントス獲得を巡る争いで重要な一歩を踏み出した。『アイントホーフェンス・ダフブラット』のリク・エルフリンク記者によると、アイントホーフェンのクラブは21歳のFWの移籍について、スパルタ・ロッテルダムと大筋で合意に達したという。

この移籍には約500万ユーロが伴う。PSVは移籍を完全に成立させる前に、サントス本人と最終的な個人合意に達する必要があるだけとなっている。

王者は今週前半、すでにサントス獲得に向けてスパルタに正式オファーを出していたが、数百万ユーロ規模の最初の提示額は拒否されていた。ロッテルダムのクラブは、このFWに約500万〜550万ユーロを求めていた。サントスはヘット・カステールとの契約を2029年半ばまで残している。

サントスはアイントホーフェンで、攻撃陣強化に向けた理想的な候補と見なされている。カーボベルデ代表として1試合の出場歴を持つ同選手は、左サイドでも、センターフォワードの後ろのポジションでもプレーできる。

PSVは、カウハイブ・ドリウエシュが今週セルタ・デ・ビーゴへ移籍したことを受け、新たなFW探しを本格化させていた。サントスはすでにスパルタのトップチームで公式戦32試合に出場しており、以前にはロッテルダムのクラブの下部組織も経験している。

このFWは最近、3-3の引き分けに終わったFCユトレヒト戦でも印象を残していた。サントスはその試合で複数の個人技を披露し、存在感を示した。

PSVがこの移籍を正式に完了させる期限は、9月2日火曜日の23時59分となっている。アイントホーフェンのクラブは、昨年マルフィン・ヤングを巡って両クラブが合意に至らなかったこともあり、スパルタとの交渉が常に移籍成立につながるわけではないことを経験から知っている。

サントスに加え、PSVはサミ・ウアイッサについてもNECと合意しており、同選手は約900万ユーロで加入する。一方で、ヨエル・ファン・デン・ベルフとエスミル・バイラクタレヴィッチは、なおPSVを退団する可能性がある。