PSVは2025/26会計年度を約700万ユーロの純利益で終えたと、アイントホーフェンのクラブが火曜日に発表した。これにより自己資本は5500万ユーロに増加し、クラブ史上最高額となった。

PSVは公式サイトで、売上高は前会計年度の過去最高額を下回ったと伝えている。最大の要因は期待外れに終わった欧州での戦いだ。「総事業費は1億5700万ユーロに増加した。要因としては、選手陣の構成、組織と施設のさらなるプロフェッショナル化への投資、そしてフィリップス・スタディオン拡張に向けた実現可能性調査のためのアドバイザリー費用などがある」

さらにPSVは、900万ユーロの移籍収支の黒字を計上した。「イスマエル・サイバリとジョーイ・フェールマンの移籍は進行中のシーズンに成立しており、そのため2025/2026の結果には含まれていない」

純利益がプラスとなった結果、自己資本は5500万ユーロに拡大した。会計年度末の時点で、PSVは自由に使える流動資金1100万ユーロを確保していた。

商業面でもPSVは好調だ。「スポンサーシップおよびホスピタリティ収入は4600万ユーロを超え、新記録となった。マーチャンダイズ＆ライセンシングも売上高1200万ユーロを記録し、こちらも過去最高となった」

昨季のチケット収入は2500万ユーロだった。PSVは26試合で本拠地として使用されたフィリップス・スタディオンに、合計88万人の来場者を迎えた。