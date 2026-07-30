PSVは依然として佐野航大の獲得を諦めていない。『アイントホーフェンス・ダフブラット』のリク・エルフリンク記者がそう伝えている。PSVは先週末にNECとの交渉を打ち切ったものの、水面下では依然として移籍成立への信頼感が残っているという。代理人のホセ・フォルテス・ロドリゲスが、交渉を前進させる鍵を握る存在となるはずだ。

王者は、NECの要求額がPSVの支払い可能額とかけ離れていることが明らかになったことを受け、協議をいったん停止した。ナイメヘンのクラブは1800万ユーロを求めている。これにより、日本人MFの今夏の移籍はひとまず消滅したかに見えた。

それでも移籍市場の状況はすぐに変わり得ると、エルフリンク記者は見ている。というのも、佐野本人はPSVへの移籍に前向きで、現王者への移籍を明確に望んでいるからだ。

今後の期間、代理人ホセ・フォルテス・ロドリゲスの役割はPSVにとって極めて重要になる。NECに要求額の引き下げを働きかける一方で、同時にPSVにはより高額のオファーを提示するよう説得しなければならない。

先週末の行き詰まりにもかかわらず、関係者の間では依然として合意の可能性が排除されていないとの見方がある。『デ・テレグラーフ』によれば、PSVは佐野航大の移籍の可能性を巡るNECとの交渉の中で、ヨエル・ドロメルの名前も出していたという。NECは第一GKゴンサロ・クレッタスのライバルを探している。

その一方でPSVは、移籍市場で他のポジションの補強にも動き続けている。アイントホーフェンのクラブはこの夏、新たな左SBをスカッドに加えたい考えだ。

その中で、フィリップ・コスティッチは以前から最有力候補の一人とみなされている。PSVはすでに、フリーで獲得可能な左サイドの守備的選手の代理人にオファーを提示しているが、最終的な了承はまだ得られていない。