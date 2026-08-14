マリク・ティルマンは今夏、早くもバイエル・レバークーゼンを離れる可能性があると、Sky Sportが報じている。PSVは24歳のMFの復帰を強く望んでいるものの、『Eindhovens Dagblad』のリク・エルフリンクによれば、問題に直面しているという。

ティルマンは2025年夏にPSVからバイエル・レバークーゼンへ移籍した。ドイツのクラブは当時、この攻撃的MFの契約に盛り込まれていた買い取り条項を行使し、3500万ユーロを支払った。

加入から1年後となる今、新たな退団は排除されていない。レバークーゼンは移籍に協力する意思があるものの、そのためには「例外的」な金額が提示される場合に限る。

レバークーゼンがティルマンに具体的にいくらを求めているのかは明らかになっていない。ただ、PSVがアメリカ代表の復帰を再びアイントホーフェンで歓迎したがっていることは明白だ。

EDによれば、しかしながら王者にとって現時点で復帰は「現実的ではない」。PSVには3000万〜3500万ユーロの移籍金を支払えるだけの財政的余力がない。

レンタルという形も、現時点ではアイントホーフェン側の打開策にはなりそうにない。エルフリンクはティルマンを巡る状況について「ドイツ側は売却には前向きだが、レンタルは今のところ議題に上がっていない」と記している。

ティルマンはドイツで2030年半ばまで契約を残している。その推定市場価値は、Transfermarktによれば3000万ユーロだ。