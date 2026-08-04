フィリップ・コスティッチが水曜日にアイントホーフェンでメディカルチェックを受けることが、Mounir Boualin氏とRik Elfrink氏の報道で分かった。セルビア人の同選手はフリーで加入する。

PSVは以前から、ユヴェントス退団により先月からフリーとなっていた左利きの同選手の獲得に動いていた。

アイントホーフェンのクラブは、かつてFCフローニンゲンでもプレーしたこの元選手のサインをめぐってAEKアテネと長らく争っていたが、最終的に競り勝った。

コスティッチはアイントホーフェンで左サイドバックのポジション強化を担うことになる。ASローマからのレンタルだったアナス・サラー＝エディンが、ASローマでチャンスをつかみたい意向を持っていたため、その後任となる。

火曜日にはこれより前に、Voetbalzone、Boualin氏、Elfrink氏が、佐野航大も水曜日にメディカルチェックを受けると伝えていた。

この日本人選手はアテネでNECのチームメートたちに別れを告げ、移籍完了に向けて火曜夜のうちにアイントホーフェンへ向かう。

PSVはこの移籍期間に入ってすでにスフェン・マイナンスを獲得している。このMFは1300万ユーロでAZから加入した。