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PSVは火曜日、敵地でレアル・マドリーと対戦し、チャンピオンズリーグのリーグフェーズを再開する。最大の焦点は、負傷したマウロ・ジュニオールに代わって中盤に入るのは誰かという点だ。サンティアゴ・ベルナベウでの一戦は21時開始で、Ziggo Sport Selectで生中継される。

マドリードでの一戦では、マテイ・コヴァルがPSVのゴールを守る。両サイドバックは右にセルジーニョ・デスト、左にフィリップ・コスティッチ。ルチャレル・ヘールトロイダとアルマンド・オビスポがセンターバックを組む。

マウロの負傷を受け、フース・ティルがPSVの中盤に下がる。アンカーの佐野航大とスフェン・マイナンスが中盤を構成する。

ティルが中盤で先発するため、レアル戦ではリカルド・ペピが最前線に入る。右サイドのイヴァン・ペリシッチがチャンスを供給し、左サイドではルベン・ファン・ボメルが先発する。

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PSVは先週土曜日、ヴリエンデンロテライ・エールディヴィジで自信を深めた。首位チームはNECを全く寄せ付けず、ナイメーヘンを1-4の大勝で後にした。

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レアルはホームでセルタ・デ・ビーゴを相手に辛くも勝利した。終了5分前にカルロス・エスピが2-1とする決勝点を挙げた。これにより、ジョゼ・モウリーニョ率いるチームは首位FCバルセロナと勝ち点3差となっている。

スペインの名門はチャンピオンズリーグのリーグフェーズで首位タイに立ち、4勝で勝ち点12を獲得している。同じ勝ち点を挙げたのはパリ・サンジェルマンだけだ。

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一方のPSVは24位で、プレーオフ進出圏内に辛うじて入っている。最初の4試合で獲得した勝ち点は4だ。

PSVの予想先発メンバー：コヴァル、デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ、佐野、マイナンス、ティル、ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。