PSVは移籍市場で依然として目立った動きを見せていないが、水面下では必要な補強に向けた作業が進められているようだ。『アイントホーフェンス・ダフブラット』のリク・エルフリンク記者によると、アイントホーフェンは3人の最重要ターゲットを視野に入れている。

テクニカルディレクターのアーネスト・スチュワートは、この夏に左サイドバック、センターバック、守備的MFの補強を望んでいる。その候補として3人の名前が具体的に浮上している。

エルフリンク記者によれば、ルシャレル・ヘールトラウダの獲得には「すでに数週間」取り組んでいるという。PSVはすでにこの複数ポジションをこなせるDFと個人合意に達しているが、フェイエノールトもヘールトラウダに移籍を促そうとしている。一方で、RBライプツィヒは2000万ユーロの移籍金を求めている。

フィリップ・コスティッチも、アイントホーフェンで高く評価されている補強候補の一人だ。この左ウイングはユヴェントス退団後にフリーとなっているが、複数の選択肢を持っている。例えば、AEKアテネがこのセルビア人選手に契約を提示している。

PSVの中盤における理想的な補強は、佐野航大ということになるはずだ。NECのMF本人もこのステップアップを強く望んでおり、代理人のホセ・フォルテス・ロドリゲスも前向きだが、要求額は約1800万ユーロと伝えられている。PSVはそれをまだ高すぎると見ている。

当面、移籍に大きな緊急性はない。というのも、マウロ・ジュニオール、ジョーイ・フェールマン、セルジーニョ・デストといった主力選手たちが、いまだに新クラブを見つけていないからだ。マウロは金曜日の記者会見で、PSVに「確実に」残るとまで発言した。イェルディ・スハウテンがひざの負傷から復帰するまで、ブラジル人のマウロが主将を務める。

フェールマンとデストはそれぞれ2000万ユーロ、2300万ユーロで放出可能とされているが、この2人を巡る動きはまだない。したがって、現時点では引き続き様子見の状況だ。「彼らは海外移籍を望んでいる選手たちだが、残留が長引いたとしても、もちろん邪魔になる存在ではない」と、エルフリンク記者は述べている。