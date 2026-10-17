PSVは土曜午後、敵地でADOデン・ハーグにまさかの敗戦を喫した。ペーター・ボス監督率いるチームはスフェン・マイナンスのゴールで先制したが、マイナンスは前半のうちにイエローカード2枚で退場。反撃に出たADOは、途中出場のマテイ・シンが93分にヘディングで決勝点を決め、2-1で勝利した。

負傷者が相次ぐ中、ボス監督は今回も先発メンバーの選択に頭を悩ませた。21歳のアイオニ・サントスが左ウイングとしてPSVで初先発を果たし、一方で期待に応えられていないデニス・マンは8月23日以来の出場となった。ADOは5バックの布陣を選択し、退場者が出るまでは主に守備に徹した。

PSVは開始の笛から主導権を握り、ADOを自陣深くに押し込んだ。アウェーチームはマイナンスとマンにいくつかの小さなチャンスが訪れ、21分に先制する。右サイドからフース・ティルが鋭いクロスを送ると、マイナンスがバウンドしたボールをダイレクトで見事にゴール上隅へ蹴り込んだ。0-1となった。

ADOも失点後、ただ一方的に攻め込まれることはなく、自らチャンスをつくった。CKからパスカル・ムルデルがGKマテイ・コヴァルの好反応を引き出すと、その後にはキロのパスを受けたヤン・ザンブレクが、わずかに枠の上へ外れるシュートを放った。続いてPSVにアクシデントが発生する。背中と首から落下したティルがプレーを続けられず、40分にミッケル・ブロ・ハンセンと交代した。

前半終了間際には、マイナンスの不必要なプレーによってボス監督の問題がさらに大きくなった。得点者のマイナンスは、マッテオ・ワームのユニフォームを引っ張ってすでに警告を受けていたが、43分にムルデルへの遅れたタックルで2枚目のイエローカードを提示された。ADOはすぐさま攻勢に出て、ロティエが同点に迫る。しかし、コヴァルが反射的なセーブで阻み、その後にオフサイドの旗も上がった。

後半開始に際し、ボス監督はマンを下げてライアン・フラミンゴを投入。ADOは3人の新たな選手を加えて後半に臨んだ。ホームチームは積極的に同点弾を狙い、56分にその攻撃姿勢が実を結ぶ。ペナルティーエリアの縁からキロが強烈なシュートを放つと、ボールはマウロ・ジュニオールのかかとに当たり、やや幸運な形でゴール隅に吸い込まれた。1-1となった。

同点弾で目に見えて自信を深めたADOには、その後まもなくバルに逆転のチャンスが訪れた。キロの見事なパスからヘディングしたが、ボールは枠の上へ。フリーだったロティエに託す方が良い選択に見えた。一方のPSVも再びリードを奪いかける。途中出場のアミル・ブハムディが素早いカウンターから放った遠距離シュートはクロスバーをたたいた。再び反対側では、ジャレン・ホーキンスの得点を防ぐためにコヴァルが対応を迫られた。

試合はこのまま引き分けに終わるかと思われたが、アディショナルタイムの終盤にADOが勝ち越した。FKの後、ロティエがペナルティーエリア内からファーサイドへボールを送ると、途中出場のシンがこの機会を逃さず、93分にヘディングで2-1となるゴールを決めた。

これによりADOは今季初勝利を挙げ、フリーデンロテレイ・エールディヴィジで暫定16位に浮上した。PSVは首位浮上の機会を逃し、3位のまま。フェイエノールトはこの日の夜に行われる敵地でのテルスター戦に勝てば、アイントホーフェンのチームとの勝ち点差を4に広げられる。