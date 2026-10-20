PSV、ポルトで意地を見せチャンピオンズリーグ初勝利

PSVは火曜日、チャンピオンズリーグのグループステージでFCポルトに1-0で勝利した。シャフタール・ドネツクとの1-1の引き分け、RBライプツィヒ戦での0-1の敗戦を経て、アイントホーフェンのチームにとってリーグフェーズ初勝利となった。後半に決勝点を挙げたのはフース・ティルだった。

開始6分、イヴァン・ペリシッチが先制に迫ったが、ルシャレル・ヘールトロイダのパスを受けたクロアチア人選手のヘディングはわずかに枠を越えた。一方のポルトは素早いカウンターからオスカル・ピエトゥシェフスキがシュートを放つも、サイドネットに当たった。ポーランド人ウイングはその直後にも好位置からシュートを放ったが、枠を外した。

立ち上がりは攻守の入れ替わりが激しく、ティルのカーブをかけたシュートは右ポストのわずか外を通過。PSVはフランチェスコ・ファリオーリ率いるチームを恐れず、素早くボールを奪い返そうと高い位置からプレスをかけた。ポルトはアウェーチームの戦い方に明らかに苦しんでいた。

開始から30分近くが経過した頃、ピエトゥシェフスキがティルとの接触後にあっさり倒れたが、ダニエル・ジーベルト主審はPKを与えなかった。PSVは攻撃を続け、マウロ・ジュニオールがペナルティーエリアのすぐ外から放ったシュートがゴールを越えると、悔しさをにじませた。

前半終了間際、アルベルト・コスタの不用意なボールロストからフィリップ・コスティッチに先制の好機が訪れた。しかし、左サイドバックのシュートは枠を外れた。デストもシュートを試みたが、PSVは45分を終えてリードを奪えなかった。

後半はポルトがプレスを強め、PSVは攻撃を組み立てにくくなった。ボス監督率いるチームは守備的に戦い、前線でのリスクを抑えざるを得なかった。それでもPSVは先制に迫ったが、エスミル・バイラクタレヴィッチの強烈なシュートはポストを直撃。その直後、ついに先制点が生まれた。ボールはバイラクタレヴィッチ、マイナンスを経てファーポスト側のティルに渡り、ティルが押し込んだ。

自信を深めたPSVは、好位置でシュートを狙ったマイナンスがディオゴ・コスタに阻まれた。68分にはデストのシュートが相手に当たってコースを変え、クロスバーをわずかに越えた。一方のポルトも反撃し、コヴァルが好セーブでPSVを救うと、ヘールトロイダがヴィクトル・フロホルトのシュートをゴールライン上でクリア。直後にはデストもポルトの同点ゴールを阻み、PSVは守備に追われた。

アイントホーフェンのチームは終盤を耐え抜き、欧州の舞台で見事な勝利を収めた。次の相手は11月4日のクラブ・ブルッヘ。11月24日にはレアル・マドリーとの大一番が控える。