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ゴー・アヘッド・イーグルスとのフリーデンロテライ・エールディビジの一戦に臨むPSVの先発メンバーが発表された。ペーター・ボス監督は、チャンピオンズリーグでレアル・マドリーに1-5で大敗した試合から先発を3人変更。リカルド・ペピらが先発する。フィリップス・スタディオンでの試合は18時45分に始まり、ESPN 2で生中継される。

PSVにとって、マドリードでの一夜は非常に悔しいものとなった。アイントホーフェンのチームはリードして前半を終えたものの、後半に大きく崩れた。それでもボス監督は、スペインの首都で見せた戦いぶりから自信を得ている。

ボス監督は金曜日午後の記者会見で、「多くの場面で良いプレーができた。それによって、アウェーでもこのレベルで戦えるという自信を得た。ただ、それを90分間続けられなければならない」と語った。

GKには引き続きマチェイ・コヴァールを起用。一方、センターバックには変更があり、アルマンド・オビスポに代わってヤレク・ガシオロフスキが先発する。ルチャレル・ヘールトロイダ、フィリプ・コスティッチ、セルジーニョ・デストも再び先発する。

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PSVの守備陣は、ゴー・アヘッドで活躍するセーレン・テングステットとの興味深い対決を迎える。テングステットは今季のエールディビジで13試合に出場し、すでに9得点2アシストを記録している。

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中盤では、ボス監督は依然としてキャプテンのマウロ・ジュニオールを起用できない。レアル・マドリー戦で先発したパウル・ヴァナーには、デーフェンテルのチームを相手に再び力を示す機会が与えられる。

スフェン・マイナンスは一列下がり、佐野航大、ヴァナーとともにPSVの中盤を形成する。フース・ティルはベンチスタートとなる。

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マイナンスのポジション変更は、PSVの前線にも影響する。ペピは負傷から復帰後、初めてPSVで先発し、ルベン・ファン・ボメルは左サイドの先発の座を維持する。

右サイドではエスミル・バイラクタレヴィッチが先発する。マドリードでの試合で途中交代を余儀なくされたイヴァン・ペリシッチに代わって出場する。ボス監督は金曜日、クロアチア人選手について「検査を受けたが、幸い深刻なものではなかった。それは喜ばしいことだ。ただ、明日の試合に出られるかどうかは、まだ分からない」と話していた。その後、ペリシッチがメンバー入りしていないことが明らかになった。

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PSVはゴー・アヘッドに勝てば、日曜日のデ・クラシケルを見据えても有利な状況をつくれる。しかし、ボス監督は記者会見でその話題に乗ろうとしなかった。「まずは自分たちが良いプレーをして勝たなければならない。ライバルに目を向ける意味が出てくるのはその後だし、そうなれば見るのが楽しみになる」

PSVの先発メンバー：コヴァール、デスト、ヘールトロイダ、ガシオロフスキ、コスティッチ、佐野、マイナンス、ヴァナー、バイラクタレヴィッチ、ペピ、ファン・ボメル。