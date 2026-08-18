PSVがルートシャレル・ヘールトライダをRBライプツィヒからレンタルで獲得すると、ファブリツィオ・ロマーノ氏が火曜日にXで伝えた。イタリア人移籍市場 विशेषज्ञはあわせて、PSVがこのDFを完全移籍で獲得できる金額も明かしている。

ロマーノ氏によれば、PSVは来年に1500万ユーロでヘールトライダを完全移籍で獲得できる。オランダの強豪クラブは近く、フィリップス・スタディオンでオランダ代表の同選手を発表する見通しだ。

Eindhovens Dagbladは、PSVが「自由な」買い取りオプションを取り付けており、2027年にヘールトライダを買い取る義務はないと断言している。このDFはドイツで2029年半ばまでの契約を結んでいる。

ヘールトライダは2024年に2000万ユーロでフェイエノールトから獲得された。昨季はレンタルでサンダーランドでプレーしたが、同クラブはライプツィヒから完全移籍で獲得する決断を下さなかった。

そして今度は、ヘールトライダがライバルのPSVでプレーすることになる。PSVは以前からヘールトライダ本人と個人条件で合意しており、複数リーグからの関心がある中でも、同選手はオランダ復帰を強く望んでいる。

レアル・ソシエダとエヴァートンが関心を示し、アヤックスもこのオランダ代表通算21試合出場DFの獲得可能性について一時問い合わせていた。しかし、最終的にPSVが争奪戦を制し、これによりペーター・ボスは希望していた守備の補強を手にした。

PSVは日曜日に、好スタートを切ったFCフローニンゲンと対戦する。ヘールトライダがその試合ですでに王者としてリーグを制したチームでデビューできるかどうかは、まだ不透明だ。