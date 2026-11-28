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PSVがケヴィン・デ・ブライネの代役を探している。候補に挙がっているのは、ACミランのアルドン・ヤシャリだ。スイス版『スカイスポーツ』が報じた。

PSVは1月に新たなMFを獲得したいと考えており、以前からデ・ブライネの獲得を目指している。ベルギー人選手とはすでに2年契約で合意している。

しかし、デ・ブライネが所属するナポリとの交渉はまとまっていない。PSVは200万ユーロを提示したが、ナポリは700万ユーロ程度を求めている。

移籍が実現するかは不透明なため、PSVは代案を探してきた。その中でヤシャリが候補に浮上した。

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PSVはACミランのスイス人MFを買い取りオプション付きで期限付き移籍させたい考えだ。ミラン側も同選手の退団に否定的ではない。

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『スカイスポーツ』によると、エールディヴィジ首位のPSVはすでにヤシャリの関係者と接触しており、本人も少なくともアイントホーフェンへの移籍に前向きだという。期限付き移籍も選択肢に含まれる。

スイス代表で16試合に出場しているヤシャリは、2025年夏にクラブ・ブルッヘから3600万ユーロで加入したが、ミラノではまだ本領を発揮できていない。

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かつての名門で32試合に出場し、得点はわずか1、アシストは2にとどまる。なお、その1ゴールは先週末のフロジノーネ戦で挙げたもので、チームは5-1で勝利した。

ヤシャリは22歳にしてスイス代表で16試合に出場。クラブ・ブルッヘでは欧州屈指の有望株と目されていた。