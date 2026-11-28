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PSVがケヴィン・デ・ブライネの代役に目を向けている。アイントホーフェンのクラブはACミランのアルドン・ヤシャリを検討していると、『スカイスポーツ』のスイス版が報じた。

PSVは1月に新たなMFの獲得を望んでおり、以前からデ・ブライネの加入に向けて動いている。ベルギー人選手とはすでに2年契約で合意した。

しかし、デ・ブライネと所属クラブのナポリはまだ合意に至っていない。PSVは200万ユーロを提示したが、ナポリは700万ユーロを求めている。

移籍が実現するかは不透明で、PSVは代案を探してきた。その候補としてヤシャリが浮上した。

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PSVはACミランのスイス人MFを買い取りオプション付きの期限付き移籍で獲得したい考えだ。ミラン側も同選手の放出に否定的ではない。

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『スカイスポーツ』によると、エールディヴィジ首位のPSVはすでにヤシャリの関係者に接触しており、本人も少なくともアイントホーフェンへの移籍、または期限付き移籍を前向きに捉えている。

スイス代表で16試合に出場したヤシャリは、2025年夏に3600万ユーロでクラブ・ブルッヘから加入したが、ミラノではまだ本領を発揮できていない。

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かつての名門での32試合で、得点はわずか1、アシストは2にとどまる。その1得点は、先週末のフロジノーネ戦で挙げたものだ。この試合は5－1で勝利した。

ヤシャリは22歳にしてスイス代表で16試合に出場しており、クラブ・ブルッヘでは欧州屈指の有望株と目されていた。