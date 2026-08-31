あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
imago-sport-1081802526.jpgANP
Sam Vreeswijk

翻訳者：

PSV、デニス・マンの移籍をめぐって別クラブと交渉中

移籍情報
PSVアイントホーフェン
ラツィオ
デニス・マン

デニス・マンは、わずか1年でPSVを去る可能性がある。 『Voetbal International』は月曜日、ラツィオが28歳のウインガーをPSVから獲得することを望んでいると報じた。同誌によれば、イタリアのクラブはレンタルでの加入を希望している。

De Telegraafもラツィオの関心について報じている。同紙は「クラブ間で移籍に向けた交渉が行われており、レンタルも選択肢になっている」と伝えている。

PSVは昨夏、マンをアイントホーフェンに迎え入れるため、パルマに900万ユーロを支払った。しかし、左利きのこのアタッカーは1年目のシーズンで不動の先発選手へと成長することはできなかった。

それでも、マンは優れた数字を残している。公式戦39試合、合計2156分の出場で、このルーマニア代表は11ゴール7アシストを記録した。

マンはアイントホーフェンと2029年半ばまで契約を残しているが、PSVでは激しい競争にさらされている。イヴァン・ペリシッチ、ルベン・ファン・ボメル、アミル・ブアムディ、エスミル・バイラクタレヴィッチらがウイングでプレー可能で、さらにPSVはNECのサミ・ウアイッサの補強にも動いている。

エールディビジ
アヤックス crest
アヤックス
AJX
PSVアイントホーフェン crest
PSVアイントホーフェン
PSV
セリエ A
ウディネーゼ crest
ウディネーゼ
UDI
ラツィオ crest
ラツィオ
LAZ

マンは以前、イタリアでパルマでもプレーしていた。公式戦142試合で、クラブの一員として28ゴール17アシストを記録している。

ラツィオは現在、セリエAで2試合を終えて勝ち点6の4位につけている。同クラブにはケネス・テイラー、タイジャニ・ノスリン、ヨシップ・シュタロらが所属している。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー