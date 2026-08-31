デニス・マンは、わずか1年でPSVを去る可能性がある。 『Voetbal International』は月曜日、ラツィオが28歳のウインガーをPSVから獲得することを望んでいると報じた。同誌によれば、イタリアのクラブはレンタルでの加入を希望している。

De Telegraafもラツィオの関心について報じている。同紙は「クラブ間で移籍に向けた交渉が行われており、レンタルも選択肢になっている」と伝えている。

PSVは昨夏、マンをアイントホーフェンに迎え入れるため、パルマに900万ユーロを支払った。しかし、左利きのこのアタッカーは1年目のシーズンで不動の先発選手へと成長することはできなかった。

それでも、マンは優れた数字を残している。公式戦39試合、合計2156分の出場で、このルーマニア代表は11ゴール7アシストを記録した。

マンはアイントホーフェンと2029年半ばまで契約を残しているが、PSVでは激しい競争にさらされている。イヴァン・ペリシッチ、ルベン・ファン・ボメル、アミル・ブアムディ、エスミル・バイラクタレヴィッチらがウイングでプレー可能で、さらにPSVはNECのサミ・ウアイッサの補強にも動いている。

マンは以前、イタリアでパルマでもプレーしていた。公式戦142試合で、クラブの一員として28ゴール17アシストを記録している。

ラツィオは現在、セリエAで2試合を終えて勝ち点6の4位につけている。同クラブにはケネス・テイラー、タイジャニ・ノスリン、ヨシップ・シュタロらが所属している。