PSV、スパルタ戦で堅実な勝利を収め、スポーツマンとしての責務を果たす

PSVは土曜の夜、スパルタ・ロッテルダムに2-0で勝利した。前半終了間際にペピ、終盤にサイバリが得点を挙げた。スパルタにもチャンスがあったが、及ばなかった。

PSVのピーター・ボス監督は、出場機会の少なかったノア・フェルナンデスやライアン・フラミンゴを起用。さらに17歳のファビアン・メリエンが終盤にデビューした。

試合は、スパルタのクラブ象徴チャールズ・ファン・デル・ステーンへの黙祷で始まった。キックオフ直後、PSVはヤレク・ガシオロフスキのヘディングで早くも先制したかに見えたが、VARによりグース・ティルのハンドが認定され得点は取り消された。

序盤は両チームがチャンスを作り、激しい攻防が続いた。PSVはボール保持に粗さがあったものの、脅威は維持した。

前半半ばにはアウェー席からの煙で試合が一時中断。その直前、サイバリのシュートはポストを叩いた。再開後、ペピが至近距離から外すなど決定機を逃した。

前半アディショナルタイム、ティルのクロスをペピがヘディングで叩き込み0-1。スパルタはファウルを主張したが得点は認められ、PSVがリードしてハーフタイムへ。

後半は長い間目立った展開なく進んだ。スパルタは攻勢に出たが、試合をコントロールするアイントホーフェンにほとんどチャンスを作れなかった。最大の機会はジョシュア・キトラーノのクロスだったが、合わせきれなかった。

終盤、ドリウエシュのパスをサイバリが冷静に決め0-2。スパルタの抵抗は消え、PSVが試合を閉めた。