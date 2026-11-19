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PSVはケビン・デ・ブライネの獲得を諦めていない。イタリア人の移籍市場ジャーナリスト、ニコロ・スキラが報じた。同記者は先週、PSVがベルギー人MFに関心を寄せていることを最初に伝えていた。

PSVは今週初めに200万ユーロのオファーを提示したが、ナポリは即座に拒否した。

デ・ブライネと来夏まで契約を結んでいるナポリは、同選手に700万〜800万ユーロを要求している。

PSVはその額を支払うつもりはないものの、デ・ブライネの獲得を諦めていない。金曜日にナポリへ新たなオファーを提出する予定だ。

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オランダ紙『デ・テレグラーフ』によると、200万ユーロと700万ユーロの隔たりを埋めるのは難しいとみられるが、PSVはそれでも挑む。スキラによれば、デ・ブライネは今冬の移籍市場で引き続きPSVの最優先ターゲットだ。

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デ・ブライネ自身はPSVへの移籍を強く望んでいる。35歳の司令塔はすでにオランダ王者と2年契約で合意している。

デ・ブライネは2025年夏からナポリでプレーしている。ナポリは当時、マンチェスター・シティから移籍金なしで同選手を獲得したが、給与と契約金には数百万ユーロを支払った。

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加入後、ベルギー人MFはナポリで36試合に出場し、9ゴール6アシストを記録している。