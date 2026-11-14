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ケヴィン・デ・ブライネがナポリを去る可能性が高まっている。35歳のベルギー人選手にはPSVが強い関心を示しており、アンジェロ・フォルジョーネによれば、ナポリは冬の移籍を最初から阻むつもりはないという。イタリア人ジャーナリストは『Radio Tutto Napoli』で、移籍金の要求額についても言及した。

フォルジョーネは、2025年の加入以来、大きな期待に応えられていないとして、デ・ブライネの費用対効果に厳しい見方を示した。「デ・ブライネが1年半でナポリにもたらしたものについて、費用と成果を比較しなければならない。多くの金がかかる選手だが、パフォーマンスは傑出したものではなかった。彼は喜びであると同時に負担でもあった」と同記者は語った。

フォルジョーネが特に懸念するのは、元マンチェスター・シティMFの身体的な状態だ。「加入後に出場したのは、おそらく試合の半分ほどだ。主な理由は、年齢にも関係する身体的な問題にある。彼はもうキャリアの全盛期にはいない。私たちは彼にもっと多くを期待していた」

さらにフォルジョーネは、デ・ブライネと監督たちとの関係が難しいことも指摘した。「彼はピッチ上での自分のポジションに適応するのに苦労し、アントニオ・コンテのいくつかの選択に不満を抱いていた。おそらくマックス・アッレグリの選択にも、全面的には納得していない」

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フォルジョーネは、デ・ブライネがナポリでの最後の数カ月を過ごしているとみる一方、両者の関係が1月に終わる可能性も否定しない。「いずれにせよ、彼のナポリでの日々は6月に終わると思う」。デ・ブライネの契約も満了を控えている。「ナポリと選手が決別を1月に早めると決めたとしても、私はそれを大騒ぎするようなことだとは思わない」

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フォルジョーネは、シーズン途中の退団について、金銭面でも懸念は少ないとみている。「これまで彼は有用な選手だったが、期待されたほど決定的な存在とは限らなかった。だから、500万～1000万ユーロで彼が去ることをナポリが受け入れられるとは思わない。最大の利点は、おそらく移籍金でさえなく、非常に高額な彼の給与を節約できることだろう」

PSVが強い関心を示しているだけに、この発言は注目に値する。『La Gazzetta dello Sport』によれば、PSVはすでにデ・ブライネの状況を確認するため、ナポリに接触した。イタリアの強豪クラブは、ベルギー人選手との契約を一方的に1年間延長できるオプションを持っている。

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PSVはナポリがそのオプションを行使するつもりかどうか、具体的に問い合わせた。また、早ければ冬の移籍期間中にも、デ・ブライネの移籍について交渉できるかを探っている。MF自身はすべての選択肢を残している。「いくつか連絡を受けている。どうなるか見てみよう」と以前に語っていた。

一方、興味深いことに、ナポリもPSVの選手に目を向けている。『La Gazzetta dello Sport』は土曜日、スフェン・マイナンスがスポーツディレクターのジョヴァンニ・マンナから強い関心を寄せられていると報じた。マンナは以前からこの26歳のMFを継続的にチェックしているという。イタリアのスポーツ紙はマイナンスを「自然の力」と表現し、デ・ブライネの後継者候補とみている。