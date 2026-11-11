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PSVがケヴィン・デ・ブライネに接触した。イタリア人ジャーナリストのニコロ・シーラ氏が水曜日、Xで伝えた。ベルギー人MFがナポリを早期に退団するとの噂は、以前から続いている。

ジャーナリストのムニル・ブアリン氏も、PSVがデ・ブライネと話し合っており、関係者によれば交渉は良好に進んでいると報じた。

ナポリと2027年半ばまで契約を結ぶデ・ブライネに対し、現時点で最も具体的な動きを見せているのはPSVのようだ。ナポリとの契約には、さらに1シーズン延長するオプションがある。

デ・ブライネは加入からわずか1年半でナポリを離れる可能性がある。マンチェスター・シティで大きな成功を収めた10シーズンを経て、イタリア南部のクラブと契約した。35歳の司令塔にはエヴァートンも関心を示していると報じられている。

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ベテランのデ・ブライネはナポリで36試合に出場し、9得点6アシストを記録している。今季のセリエAでは4得点を挙げている一方、チャンピオンズリーグでは無得点だ。

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デ・ブライネはベルギー代表でマルク・ファン・ボメルと関わりがある。ファン・ボメルは選手としてPSVで大きな成功を収め、後に監督として復帰した。デ・ブライネはベルギー代表で127試合に出場している。

PSVとの関連が報じられているデ・ブライネは、昨季のチャンピオンズリーグでPSVと対戦した。当時、ピーター・ボス監督は優れたキックを持つ司令塔を絶賛していた。

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「彼は史上最高のサッカー選手の一人だと思う。メッシやロナウドほど目立たないだろうが、素晴らしい選手だ。今もそうだ。キックの技術と視野を備えたデ・ブライネには、とてつもない価値がある」とPSVの指揮官は語った。

デ・ブライネは2025年にマンチェスター・シティを退団しなければならなかったことを残念に思っていた。「正直なところ、今見せているように、自分はまだこのレベルでプレーできると思っている。ただ、クラブが決断を下さなければならないことは理解している」