サミ・ブーフダネがSCカンブールの新ストライカーとして正式に発表された。18歳の点取り屋はPSVから加入し、3年契約に加えてさらに1年の延長オプションが付いている。

ベルヘン・オプ・ゾーム生まれのブーフダネの移籍は以前から取り沙汰されていたが、これで正式決定となった。リック・エルフリンク記者がアイントホーフェンス・ダフブラットで伝えたところによると、PSVは約35万ユーロを受け取り、クラブは「かなり高い」再売却時の取り分を確保したという。

さらにPSVは、いわゆるマッチングライトも保持する。これは、他クラブがブーフダネに出したいかなるオファーに対しても、PSVがそれを上回って彼をアイントホーフェンへ呼び戻すことができるというものだ。なお、同地での彼の契約は2027年半ばまで続いていた。

モロッコの世代別代表であるこのFWは、昨季ヨングPSVで21試合に出場し、7ゴールを記録した。一方で、PSVトップチームでのデビューは果たせなかった。

テクニカルマネージャーのラルス・ランボーイは、ブーフダネに大きな信頼を寄せている。 「それは明らかですし、ありがたいことにそれは相思相愛でもあります」と、同幹部はクラブ公式メディアを通じてコメントした。

「サミはすでにケイケン・カンピューン・ディヴィジーで実力を証明していますし、PSVトップチームの一員として臨んだこのプレシーズンでも、多くの資質を備えていることを示してくれました」

「彼のプロフィールは、我々がそのポジションで求めているものに非常によく合っていますし、しかも驚くほど簡単に点を取る。それに加えて、自分を証明したいという強い意欲も持っている。そうした要素が重なり、彼と契約できたことを私たちはとても喜んでいます」とランボーイは語った。



