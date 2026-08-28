PSVがアヨニ・サントス獲得に向けてスパルタ・ロッテルダムに正式オファーを提示したと、移籍市場ジャーナリストのムニル・ブアリンに続いて『Eindhovens Dagblad』のリク・エルフリンクが伝えた。エイントホーフェンのクラブによるこのオファーは、即座に拒否されたという。

PSVは今週、コウハイブ・ドリウエフをセルタに放出しており、そのため攻撃陣の補強を探している。左ウイングとトップ下の両方でプレーできるサントス（21）は、フィリップス・スタディオンで理想的な候補と見なされている。

「数百万ユーロ」とされる最初のオファーは、スパルタに一蹴された。2029年半ばまで契約を結んでいるサントスに対し、ヘット・カスティールのクラブはおよそ500万〜550万ユーロを求めている。

カーボベルデ代表歴を1試合持つサントスは、下部組織でも育ったスパルタのトップチームでこれまで32試合に出場している。先週のFCユトレヒト戦（3-3）では、いくつもの鋭いプレーで強い印象を残した。

PSVがこの移籍をまとめるために残された時間は9月2日23時59分までだ。オランダの移籍市場がその時刻に閉まるためである。ただ、実際に移籍が実現するかどうかはまだ不透明だ。昨年、両クラブはマルフィン・ヤングをめぐって合意に至らなかった。

一方で王者は、サミ・ウアイッサの獲得にも忙しく動いているが、クラブ間合意にはまだ達していない。ただし個人合意は問題にならない見通しで、ウアイッサ本人はステップアップを望んでいる。

さらに、ジョエル・ファン・デン・ベルフとエスミル・バイラクタレヴィッチがクラブを離れる可能性が高まっている。後者については、『Eindhovens Dagblad』によればPSV退団が認められる見込みで、特にウアイッサがエイントホーフェンに加入した場合はその可能性が高い。

ヨングPSVのファン・デン・ベルフ（19）にはセルティックが関心を示しており、約400万ユーロを支払う用意があるとされる。ただし、具体的なオファーはまだ届いていない。センターミッドフィルダーの同選手は、2028年半ばまでPSVと契約を結んでいる。



