PSVがKVメヘレンのモンセフ・ゼクリに照準を合わせている。Het Nieuwsbladによれば、アイントホーフェンのクラブは、このベルギーのクラブにおける最大級のタレントの1人とされる17歳DFに「非常に強い関心」を示しているという。

ゼクリはブリュッセル生まれだが、ユース年代ではモロッコ代表としてプレーしている。このDFは左サイドバックを本職としており、すでにメヘレンのトップチームで21試合に出場している。

PSVの関心は、ゼクリに対する初めての国外クラブからの関心ではない。昨夏にはインテルも獲得候補として名前が挙がっており、それ以前にはアヤックスへ移籍する可能性もあった。

ゼクリ本人は2025年12月、アムステルダムのクラブからのオファーを断ったことを認めている。「アヤックスのようなチームにノーと言うのはもちろん難しかったが、メヘレンの監督は自分を信じてくれていると感じた」と、ゼクリは12月にTransfermarktで説明した。「アヤックスでユース年代のサッカーをするより、メヘレンでプロサッカーをプレーする方がいい」

PSVは今なお、このモロッコのユース代表選手をエールディヴィジに連れて来ることを望んでいるが、現時点では最有力とは言いがたいようだ。というのも、ゼクリとの契約を勝ち取る最有力候補は現在スポルティングCPだからだ。ポルトガルの強豪は以前からこの左SBを追っており、Het Nieuwsbladによれば、移籍の可能性はすでに「急加速」しているという。

スポルティングはすでに350万ユーロのオファーを提示したとみられている。ただし、Transfermarktによれば400万ユーロの価値があるとされる17歳の逸材を、その金額で手放す用意がKVメヘレンにあるかどうかは不透明だ。

ゼクリは2028年半ばまで契約を結んでいる。