マイロン・ボアドゥは、イングランドでキャリアを続ける可能性が極めて高そうだ。『Sky Italia』によると、フリーとなっているこのFWは、チャンピオンシップのワトフォードと移籍に向けて交渉を大きく前進させているという。

この移籍はここ数日のうちに実現へ向かっていた。アムステルダム出身のボアドゥは土曜日、ビカレージ・ロードで観戦しており、そこでワトフォードがプレミアリーグ降格組のウェストハム・ユナイテッド相手に価値ある勝ち点1を手にするのを見届けた。

移籍ジャーナリストのルカ・ベンドーニは土曜日、ボアドゥには複数の選択肢があり、ワトフォードは「具体的な選択肢」だと伝えていた。その翌日には、両者の契約成立を阻んでいるのは最後の細部だけだと報じている。

25歳のボアドゥはこの夏、昨季を控えFWとして過ごしたPSVを退団した。最終的に17試合に出場して3ゴールを記録し、リーグ優勝を手にクラブを去った。

今季に向けたプレシーズンの間には、ボアドゥがPSVにもうしばらく残る可能性も一時はあるように見えた。彼はプレシーズンでチーム練習に参加していたが、最終的にPSVは別々の道を歩む決断を下した。

そして今、ボアドゥがキャリアで初めてイングランドでプレーすることになる可能性が高まっている。ボアドゥはAZでブレークを果たし、同クラブは2021年に彼を1700万ユーロでASモナコへ売却した。

だが、そこで期待に完全には応えられず、FCトゥウェンテとVfLボーフムへのレンタル移籍を経て、リーグ・アンのクラブはPSVへ二束三文で彼を放出した。