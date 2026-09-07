PSV戦での失態を受け、ミチェルに痛烈批判「それがアヤックスの未来だ」

アブデラ・ウアザンが土曜日のPSVとのエールディビジ頂上決戦（1-3）でアヤックスの先発に入らなかったことについて、バレンタイン・ドリーセンはまったく理解できないという。De Telegraaf のフットボール部門トップの見方では、左ウイングのポジションでオスカル・グルークを起用したことで、監督ミチェルは失策を犯した。

「ここ数週間、ウアザンとブラントはアヤックスのサプライズだった。そこから非常に多くの危険が生まれていた。特にゴッツの退団後はね。そこでビッグマッチがやって来て、監督は何をした？ ウアザンを外したんだ」と、驚きを隠せないドリーセンは月曜日のKick-Offで嘆いた。

「本当に理解不能な決断だと思う」とドリーセンは、アヤックスのスペイン人指揮官に低評価を下した。「ああいう試合のために、あのコンビを引き裂くなんて。あの少年はまさにアヤックスの未来なんだ。もしあの少年が結果を出していなかったというならまだしも。だが、またグルークを押しつけられることになる」

「それにグルークは違う。あれはこれまでもこれからもアヤックスのレベルではない」と、このエールディビジ担当記者はアムステルダムのクラブに所属する攻撃的MF兼ウイングに厳しい評価を下した。「あれはアヤックスの選手というより、ずっとフットサル選手に近い」

批判的なドリーセンは続けた。「デストはこれまでになく楽だった。自由に駆け上がれていたからね。しかもボールを持っても、グルークはほとんど何もしていなかった。だから左ウイングの位置に立っているだけだった」

「それにデストは右サイドで絶えずカイオ・エンヒキを抜いていった。あの男は守備がまったくできない。ボールを持てば多少は何かできるのかもしれないが、それもほとんど見られなかった。だが守れないんだ」と、ドリーセンはアヤックスのブラジル人左SBにも非常に厳しかった。

ウアザンは72分にミチェルによってピッチへ送り出された。しかし、それは決定的な采配とはならず、アヤックスは最終的に効率的なPSVに1-3で敗れた。