ヴァウテル・フースはAZへの忠誠を貫く。AZは公式チャンネルを通じて、このセンターバックが契約を2年間延長し、2030年半ばまでクラブに残ることになったと発表した。

フースは2016年にアヤックスの下部組織からAZの下部組織へ移籍しており、その決断を後悔することはなかっただろう。マンマーカーの同選手はAFASスタディオンで欠かせない戦力へと成長した。

現在22歳となったアムステルダム出身のフースは、2023年初めにAZトップチームでデビュー。いまや守備陣に欠かせない存在となっている。実際、日曜日に行われたPSVとのヨハン・クライフ・スハール（0-4）でも見事なプレーを見せた。

フースはすでにAZトップチームで125試合に出場している。レーロイ・エフテルト監督は日曜日の時点で、すでに朗報が近づいていることを明かしていた。 「フースは、うまくいけばクラブに残るための交渉がかなり進んでいる」

「僕にとって最も重要だったのは、ここで選手としても人間としても、さらに成長できると感じられることです」と、フースは今回AZのクラブ公式チャンネルで語っている。 「僕はここで育ち、最終的に一人の男になりました。そのことをクラブにとても感謝しています」

「若い選手たちにとって毎日手本となり、ますます多くの責任を担いたいです。僕たちには下部組織出身の選手が多くいる素晴らしい世代がありますし、一緒に本当に素晴らしいものを作り上げられることを願っています」とフースは続けた。

また、フースに加えてペール・コープマイネルスも残留期間を延ばす見通しとなっている。クラブ・ブルージュが具体的な関心を示していたこのMFは、現時点で2028年半ばまでの契約となっている。

なお、フースとセンターバックでコンビを組んでいたアレシャンドレ・ペネトラは、すでにAFASスタディオンを離れている。ポルトガル人DFはトルコのÇorum FKへレンタル移籍しており、同クラブは買い取りオプションも確保している。