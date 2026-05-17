エールディビジ - Eredivisie Philips Stadion

Voetbalzoneが、この試合のテレビ放送とオンラインライブストリーム情報を含む完全ガイドをお届けします。

PSV対FCトゥエンテの視聴方法：テレビとオンラインライブストリーム

オランダ国内ではESPN（Ziggo経由）で視聴できます。リンクから登録してライブを楽しんでください。

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チームニュース＆メンバー

PSVはR.ファン・ボメルが負傷で欠場。出場停止はなし。ホームチームの予想スタメンは以下の通り：M.コヴァル；S.デスト、R.フラミンゴ、K.シルディリア、Y.ガシオロフスキ；I.ペリシッチ、N.フェルナンデス、E.バヤクタレヴィッチ；G.ティル、P.ワナー、R.ペピ。

FCトゥウェンテは負傷中のM.ヒルゲルスが出場せず、出場停止選手はいない。 アウェイチームの予想スタメンは以下の通り：プシェミスワフ・ティトン；B. ファン・ルーイ、S. レムキン、R. ナイスタッド、M. ロッツ；R. ゼルキ、D. ロッツ、K. ヒリンソン；S. オエルヤサエター、T. ファン・デン・ベルト、S. ラマーズ。変更があった場合はキックオフ直前に更新される。

最近の調子

PSVはエールディヴィジ直近5試合で4勝1分。5月10日のゴー・アヘッド・イーグルス戦では4-1で勝利した。PECズヴォレには6-1、FCユトレヒトには4-3、スパルタには2-0で勝利している。 引き分けたのはアヤックス戦（2-2）のみ。5試合で17得点、8失点。

FCトゥウェンテは2勝2分けで無敗。直近は5月10日スパルタ戦を4-0で制した。AZ戦は2-2、NEC戦は1-1だった。 FCヴォレンダム（2-1）とアヤックス（アウェイで1-2）にも勝利。総得点は10で、無失点は1回のみ。

直接対決

両チームの直近の対戦は2025年8月17日のエールディヴィジで、PSVがFCトゥウェンテのホームで2-0で勝利した。その前、2025年4月にもエンスヘデで3-1で勝っている。 直近5試合ではPSVが4勝し、2024年12月のホーム6-1、同1月のKNVBカップ3-1の勝利などが含まれる。FCトゥウェンテは5試合で1勝も挙げていない。

順位

エールディヴィジではPSVが首位、FCトゥウェンテが3位。