メックス・メールディンクにとって、日曜日の一戦は簡単には忘れられない試合となった。AZのFWはPSVとのヨハン・クライフ・シャールで、試合序盤にジョーイ・フェールマンの接触で耳付近を負傷し、一時はその部分がなくなったかと思ったという。メールディンクは胸をなで下ろし、その後には0-1となるゴールも記録。AZは最終的に0-4で快勝した。

フィリップス・スタディオンでの立ち上がり、フェールマンは不運にもメールディンクの耳に足を入れてしまった。FWは目に見えて強い痛みを訴えていたが、セルダル・ギョズビュユク主審は当初、ファウルの笛を吹かなかった。

その後、ハールレム出身の主審は最終的にVARモニターへ呼ばれ、どうやらやや不本意そうながらも、フェールマンにレッドカードを提示した。10人となったPSVは、なすすべのない試合を強いられた。

「僕の耳はまだちゃんとついているよ」と、メールディンクは試合後、ビンセント・ファン・ゴッホになぞらえたレポーターのレオ・オルデブルガーに笑顔で語った。

「痛みはあった。特にドクターが押し続けていた時はね。でも、固定するために押さえないといけなかったんだ。幸い、今はちゃんとついているし、この後で縫う必要があるかどうかを確認する。あとはその時の心配だね。」

フェールマンはレッドカードに抗議せず、さらに苦しむメールディンクを見てショックも受けていた。PSVの選手は、彼の様子を気遣って声をかけに来たという。「あの時、何が起きたのか本当に分からなかった」と、メールディンクはその場面を振り返った。

「最初は気づかなかったけど、その後で血が見えた。そこでちょっとおかしくなって、パニックになった。そこにドクターが来て、大したことはないと言ってくれた。でも、本当にすごく痛かった」とメールディンクは話した。