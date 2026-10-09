PSVのルーベン・ファン・ボメルが金曜夜、ホームでのscヘーレンフェーン戦で再び大きな物議を醸した。PSVのFWは32分、DFサム・ケルステンの顔面を足でまともに蹴ったが、カードは出されなかった。主審ジョーイ・コーイの判断に対し、ソーシャルメディアでは複数の視聴者が怒りの反応を示している。

この場面は、PSVのGKマテイ・コヴァーシュのロングキックの後に起きた。ファン・ボメルは足をボールに向けて伸ばし、一方のケルステンは頭でクリアしようとした。PSVの選手は完全にボールを外し、ヘーレンフェーンのDFの顔面をまともに蹴った。

ケルステンは激しい痛みを訴えて倒れ込み、メディカルスタッフの治療を必要とした。コーイはヘーレンフェーンにFKを与えたものの、ファン・ボメルにイエローカードもレッドカードも出さなかった。その結果、ケルステンは新ルールにより、治療後にさらに1分間タッチライン際で待機しなければならなかった。

コーイのこの判断は、ソーシャルメディア上で大きな憤りを招いている。「ファン・ボメルは誰かの顔面をまともに蹴って、ボールには触れていないのに何もなし。今季これで2度目の退場逃れだ。ファン・ボメルはあと何回これで見逃されるんだ？ 恥だ！」と、怒った視聴者の1人はXに書き込んだ。

注目されるのは、現在ボルシア・ドルトムントでプレーするジョーイ・フェールマンが、今季これより前に類似のプレーで実際にレッドカードを受けていたことだ。AZとのヨハン・クライフ・スハールを争った一戦で、当時PSVのMFだった同選手はメックス・メールディンクの頭部にスパイクを入れていた。

別の視聴者は、さらに前の出来事を持ち出した。「ファン・ボメルがどれだけ何度も誰かに突っ込んでいるかを見れば、ボウマンへのあれが偶然だったはずがない」

これは当然、9月5日のアヤックス対PSVのリーグ首位攻防戦（1-3）で、ファン・ボメルが犯した大きな議論を呼んだファウルを指している。FWは80分、頭でボールに向かっていたアヤックスDFアーロン・ボウマンに激しく突っ込んだ。当時の主審サンダー・ファン・エイクは、その接触をイエローカードでしか処分しなかった。







