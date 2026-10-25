PSV対フェイエノールト（1-1）では、一時はほかならぬルトシャレル・ゲールトロイダが決勝点を挙げるかに見えた。しかし、そのゴールはオフサイドで取り消された。試合後、ESPNでこの場面が話題になった。

「本当に見事に決めたね」とカリム・エル・アフマディは語った。「後半は中盤に入ってくることがどんどん増えていたし、あれは本当に素晴らしいゴールだった。左足で実に見事に決めたよ」

続いてミラン・ファン・ドンゲンは、ゲールトロイダが控えめに喜ぼうとしていたようには見えなかったと指摘。するとペレスは「どうして控えめに喜ぶ必要があるんだ？」と即座に答えた。

この解説者は、フェイエノールトのサポーターがゲールトロイダに憎しみを向けることも理解できないという。「フェイエノールトにはゲールトロイダを獲得する資金がなかった。そうなれば、ほかを探すしかない」

「PSVにはその資金があり、彼のために使う意思もあった。サッカーを続けたいなら、それを選ぶのは本人だよ」と、ゲールトロイダの選択に全面的な理解を示した。

なお、ゲールトロイダはアイントホーフェンでの大一番で、すでに中心的な役割を果たしていた。DFのゲールトロイダは、フース・ティルの先制点を見事なアシストでお膳立てした。

試合後もカメラはゲールトロイダに向けられた。ジェレマイア・サン・ジュストとの友好的なやり取りが、突如として収拾のつかない事態になったためだ。