フェイエノールトとの大一番で、PSVは前半の半ばにギュス・ティルのゴールで先制した。MFのティルはルシャレル・ヘールトロイダからのボールを巧みに決めた。しかし、その少し前にティルはオフサイドポジションにいたため、得点が認められてよかったのかという疑問が生じている。

サイドからのクロスを、ジェレマイア・シント＝ユステがゴール前から辛うじて頭でかき出した。DFのシント＝ユステがボールをクリアしようとした際、ティルはそのすぐ後ろのオフサイドポジションにいた。

ただ、その時点でPSVのMFはボールに触れておらず、シント＝ユステがクロスをヘディングでクリアしようとするのを妨げてもいないように見えた。その後、ヘールトロイダがティルにボールを戻したときには、ティルはすでにオフサイドポジションにはおらず、シュートを決めることができた。

オランダサッカー協会（KNVB）の競技規則では、オフサイドポジションにいる選手が自動的に反則となるわけではない。反則となるには、相手選手がボールをプレーするのを妨げるなど、積極的にプレーに関与する必要がある。

KNVBによると、相手選手がボールをプレーするのを妨げたり、プレーする可能性に影響を与えたりした場合、その選手は反則を取られる可能性がある。

競技規則の第11条には、こう記されている。「オフサイドポジションにいる選手は、相手選手がボールをプレーすること、またはプレーできる状態にあることを妨げる形で積極的にプレーに関与した場合にのみ、反則を取られる」

ティルはボールに触れておらず、シント＝ユステのヘディングによるクリアを妨げてもいないように見えた。そのため、ティルがそれ以前にオフサイドポジションにいたこと自体は、得点を取り消す理由にはならなかった。こうして試合の折り返し時点で、PSVはまだ本来の力を見せていないフェイエノールトを相手に、妥当なリードを奪っている。