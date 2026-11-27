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PSVは土曜夜、本拠地フィリップス・スタディオンでゴー・アヘッド・イーグルスと対戦する。チャンピオンズリーグのレアル・マドリー戦で1-5の手痛い敗戦を喫した後、ピーター・ボス監督は先発メンバーを3カ所変更する見込みだ。リカルド・ペピらが先発に名を連ねそうだ。

PSVにとって、マドリードでの一夜はとりわけ悔しいものとなった。アイントホーフェンのチームはリードして前半を終えたものの、後半に入ると大きく崩れた。それでもボス監督は、スペインの首都での戦いぶりから自信を得たという。

ボス監督は金曜午後の記者会見で「多くの場面で、良いプレーがたくさんできた。それによって、アウェーでもこのレベルで戦えるという自信を得られた。ただ、それを90分間続けられなければならない」と語った。

ゴー・アヘッド・イーグルス戦でGKを変更する理由はなく、マテイ・コヴァールがゴールを守る。CBは再びルチャレル・ヘールトロイダとアルマンド・オビスポが組み、右SBにはセルジーニョ・デストが入る。

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一方、ボス監督は左SBを変更する見込みだ。フィリプ・コスティッチはレアル・マドリー戦で、特に攻守の切り替えの局面で脆さを見せたため、ヤレク・ガシオロフスキに先発の座を譲るとみられる。ガシオロフスキにはいきなり手ごわい相手が待つ。対峙するのは、今季のエールディビジで13試合に出場し、すでに9ゴール2アシストを記録しているゴー・アヘッドの主力、セーレン・テングステットだ。

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中盤では、ボス監督は引き続き主将のマウロ・ジュニオールを起用できない。レアル・マドリー戦で先発したパウル・ヴァナーだが、ゴー・アヘッド・イーグルス戦では再びベンチからのスタートとなりそうだ。

スフェン・マイナンスは一列下がり、佐野航大、フース・ティルとともにPSVの中盤を構成する見込み。ティルが中盤の最も前方に位置する。

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マイナンスのポジション変更は、PSVの前線にも影響する。リカルド・ペピは負傷から復帰後、初めて先発する見通しで、ルベン・ファン・ボメルは左サイドで先発の座を維持する。

右サイドでは、エスミル・バイラクタレヴィッチがイヴァン・ペリシッチより優先される見込みだ。ペリシッチはマドリードでの試合中に負傷し、ハーフタイム後はロッカールームに残った。ボス監督は「検査を受けたが、幸い深刻なものではないと分かった。それは喜ばしい。ただ、明日の試合に出られるかは、まだ分からない」と話した。

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PSVはゴー・アヘッド・イーグルスに勝てば、日曜のデ・クラシケルを見据えても有利な状況をつくれる。しかし、ボス監督はその話に関心を示さない。「まずは自分たちが良いプレーをして勝たなければならない。ライバルの試合を見る意味があるのはその後だ。そうなれば、見るのも楽しくなる」

PSV予想スタメン：コヴァール、デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、ガシオロフスキ、佐野、マイナンス、ティル、バイラクタレヴィッチ、ペピ、ファン・ボメル。