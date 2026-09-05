PSV予想スタメン：ボス監督、前線の人選でサプライズか

PSVは土曜日、フレンドンローテライ・エールディビジーの大一番でアヤックスと対戦する。『Voetbalzone』の予想によれば、ペーター・ボス監督は前線で1人を入れ替える見込みだ。アヤックス対PSVは20時キックオフで、ESPN 1でライブ中継される。

ペーター・ボス監督は、アイントホーフェンから乗り込むPSVのゴールにマテイ・コバールを起用する。セルジーニョ・デストとマウロ・ジュニオールは、アヤックス戦でそれぞれ右SBと左SBとして先発。ライアン・フラミンゴとアルマンド・オビスポが、PSVのセンターバックとして再びコンビを組む。つまり、ルトシャレル・ヘールトライダは今回も一歩引く形となる。

スフェン・マイナンスは先週のFCユトレヒト戦で見事なゴールを決め、そのご褒美としてアヤックス戦ではトップ下の役割を与えられる。コウダイ・サノとノア・フェルナンデスが、エールディビジーの頂上決戦でPSVの中盤を完成させる。

アヤックス戦でペピは起用されず

リカルド・ペピはここ数週間、絶好調とは言えない状態が続いている。このためボス監督は、主に走力を買って、アウェーのPSVでグース・ティルを最前線のストライカーとして起用する。ヨハン・クライフ・アレナでは、イバン・ペリシッチが右、ルーベン・ファン・ボメルが左で両翼を担う。

PSVはFCユトレヒトに1-6で勝利し、強い印象を残した。とりわけ終盤のユトレヒトは、現王者相手にまったく勝負にならなかった。この結果は、アヤックスとの大一番を前にしたボス監督のチームに大きな自信を与えるはずだ。

PSV予想スタメン（4-3-3）：コバール；デスト、フラミンゴ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；フェルナンデス、サノ、マイナンス；ペリシッチ、ティル、ファン・ボメル。