PSV予想スタメン：ボス監督、ハットトリックの主役マイナンス起用で決断へ

PSVは日曜、フロールシュ・フェステでFCトゥウェンテを下すというタフなミッションに臨む。ペーター・ボスは、前節スパルタ・ロッテルダムに4-1で勝利した布陣を大筋で維持する。エンスヘデでの一戦は14時30分キックオフで、ESPN 3で生中継される。

マテイ・コヴァルはスパルタの先制点となった0-1の場面で良い対応を見せられなかったが、ボスにとってそれはこのGKを外す理由にはならない。PSVの守備陣にも変更はなく、セルジーニョ・デスト、ルトシャレル・ヘールトライダ、アルマンド・オビスポ、マウロ・ジュニオールが先発する。

PSV戦で得点を挙げたパウル・ヴァナーと佐野航大は、トゥウェンテ戦では中盤のコントロールを担うことになる。アイントホーフェンから乗り込むアウェーのPSVでは、フース・ティルが中盤で最も前の位置に入る。

ボスはスパルタ戦で大幅なターンオーバーを行い、スヴェン・マイナンスを1トップで起用した。本来はMFの同選手はいきなりハットトリックを記録。しかし、今回は再びリカルド・ペピにその座を譲る。イヴァン・ペリシッチ（右）とルベン・ファン・ボメル（左）も、PSVの前線に戻ってくる。

PSVはつまずいたスタートの後、スパルタに4-1で勝利し、エールディヴィジで首位に立っている。トゥウェンテは最下位ADOデン・ハーグに2-0で勝ち、上位グループに食い込んでいる。

PSV予想スタメン：コヴァル；デスト、ヘールトライダ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；ヴァナー、佐野、ティル；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。