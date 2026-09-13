PSV予想スタメン：ボス監督が2選手を入れ替えへ

PSVは日曜、フレンドスローテライ・エールディビジーでの週末最後の一戦としてスパルタ・ロッテルダムと対戦する。 Voetbalzoneは、ペーター・ボス監督が2か所で変更を加えると予想している。PSV対スパルタは20時キックオフで、ESPN 1で生中継される。

フィリップス・スタディオンでは、マテイ・コヴァルがゴールを守る。マウロ・ジュニオールは出場停止明けで復帰し、左サイドバックでフィリップ・コスティッチに代わる。右にはセルジーニョ・デストが入り、ルトシャレル・ヘールトライダとアルマンド・オビスポがスパルタのFWを抑えにかかる。

パウル・ヴァナーは木曜のシャフタール・ドネツク戦でさほど大きな印象を残せず、ノア・フェルナンデスと入れ替わる見込みだ。好調のコウダイ・サノとフース・ティルが、日曜のアイントホーフェン勢の中盤を完成させる。

スパルタとのホームゲームに臨むPSVの前線にサプライズはない。イヴァン・ペリシッチ、リカルド・ペピ、ルベン・ファン・ボメルが、首位AZを追走し続けるための役割を担う。

PSVは先週アヤックスを1-3で下し、大きな自信を手にした。一方で、シャフタール戦の1-1ドローは、現王者にとって小さな痛手となった。

PSV予想スタメン: コヴァル; デスト、ヘールトライダ、オビスポ、マウロ・ジュニオール; サノ、フェルナンデス、ティル; ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。