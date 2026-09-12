PSV予想スタメン：ボス監督が2人を変更へ

PSVは日曜日、フレンドスローテライ・エールディビジーでスパルタ・ロッテルダムと対戦し、週末を締めくくる。Voetbalzoneは、ペーター・ボス監督が2か所を変更すると予想している。PSV対スパルタは20時キックオフで、ESPN 1で生中継される。

フィリップス・スタディオンでは、マテイ・コヴァルがゴールマウスを守る見込みだ。マウロ・ジュニオールは出場停止明けで復帰し、左サイドバックでフィリプ・コスティッチに代わる。右サイドにはセルジーニョ・デストが入り、ルートシャレル・ヘールトライダとアルマンド・オビスポがスパルタのセンターフォワード封じを担う。

パウル・ヴァナーは木曜日のシャフタール・ドネツク戦でそれほど大きなインパクトを残せず、ノア・フェルナンデスと入れ替わる見通しだ。好調の佐野航大とフース・ティルが、日曜日のアイントホーフェンの中盤を完成させる。

スパルタとのホームゲームに臨むPSVの前線にサプライズはない。イヴァン・ペリシッチ、リカルド・ペピ、ルベン・ファン・ボメルが、首位AZを追走するための勝利を目指す。

PSVは先週アヤックスを1-3で下し、大きな自信を得た。一方で、シャフタールとの1-1の引き分けは、前回王者にとって小さな痛手となった。

PSV予想スタメン：コヴァル；デスト、ヘールトライダ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；佐野、フェルナンデス、ティル；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。