PSV予想スタメン：ボス監督が2ポジションを変更へ

PSVは日曜日、フレンドンローテライ・エールディビジーの週末最終戦でスパルタ・ロッテルダムと対戦する。 Voetbalzoneは、ペーター・ボス監督が2か所を変更すると予想している。PSV対スパルタは20:00キックオフで、ESPN 1で生中継される。

フィリップス・スタディオンでゴールを守るのはマテイ・コヴァルだ。マウロ・ジュニオールは出場停止明けで復帰し、左サイドバックでフィリプ・コスティッチに代わって先発する。右にはセルジーニョ・デストが入り、ルトシェレル・ヘールトライダとアルマンド・オビスポがスパルタのFWを封じる役目を担う。

パウル・ヴァナーは木曜日のシャフタール・ドネツク戦でそれほど大きなインパクトを残せず、ノア・フェルナンデスに代わる見込みだ。好調の佐野航大とフース・ティルが、日曜日のアイントホーフェンの中盤を完成させる。

スパルタとのホームゲームに向けたPSVの前線にはサプライズはない。イヴァン・ペリシッチ、リカルド・ペピ、ルベン・ファン・ボメルが、首位AZを追走するための勝利を目指す。

PSVは先週アヤックスを1-3で下し、大きな自信を手にした。一方で、シャフタールとの1-1の引き分けは、現王者にとってやや痛い結果となった。

PSV予想スタメン：コヴァル；デスト、ヘールトライダ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；佐野、フェルナンデス、ティル；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。