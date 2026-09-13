PSV予想スタメン：ボス監督が2か所を変更へ

PSVは日曜日、フレンドロッテライ・エールディビジーでスパルタ・ロッテルダムと対戦し、週末を締めくくる。 Voetbalzoneは、ペーター・ボス監督が2か所を変更すると予想している。PSV対スパルタは20時キックオフで、ESPN 1で生中継される。

フィリップス・スタディオンでは、マテイ・コヴァルがゴールを守る見込みだ。マウロ・ジュニオールは出場停止明けで復帰し、左サイドバックでフィリプ・コスティッチに代わる。右サイドにはセルジーニョ・デストが入り、ルシャレル・ヘールトライダとアルマンド・オビスポがスパルタのFWを抑えなければならない。

パウル・ワナーは木曜日のシャフタール・ドネツク戦でそれほど大きな印象を残せず、ノア・フェルナンデスに代わる見通しだ。好調の佐野航大とフース・ティルが、日曜日のアイントホーフェンの中盤を完成させる。

スパルタとのホームゲームに向けたPSVの先発には、前線でサプライズはない。イバン・ペリシッチ、リカルド・ペピ、ルベン・ファン・ボメルが、PSVを首位AZの追走にとどまらせる役割を担う。

PSVは先週アヤックスを1-3で下し、それによって大きな自信を得た。1-1で引き分けたシャフタール戦は、現王者にとって小さな痛手となった。

PSV予想スタメン：コヴァル；デスト、ヘールトライダ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；佐野、フェルナンデス、ティル；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。