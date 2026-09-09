PSV予想スタメン：ボス監督が守備陣と中盤を変更へ

PSVは木曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でシャフタール・ドネツクと対戦する。ピーター・ボスは数か所で変更を加える見込みだと、Voetbalzone. が予想している。フィリップス・スタディオンで行われるこの一戦は18時45分キックオフで、Ziggo Sport Selectで生中継される。

PSVのゴールマウスを守るのはマチェイ・コヴァール。チームはフレンドスロッターライ・エールディビジでの好調を欧州の舞台にもつなげたいところだ。右サイドはセルジーニョ・デストが務め、左ではフィリップ・コスティッチが先発デビューを飾る。いずれもマウロ・ジュニオールの出場停止によるものだ。

ルートシャレル・ヘールトロイダは先週土曜日のアヤックス戦（3-1で勝利）で強い印象を残し、見事な形で得点も決めた。シャフタール戦では、センターバックのコンビを組む相手はアルマンド・オビスポとなる。

ボスは中盤でノア・フェルナンデスではなく、土曜日のアヤックス戦で途中出場から好パフォーマンスを見せたパウル・ヴァナーを選ぶ。佐野航大とフース・ティルが、木曜日のPSVの中盤を完成させる。

PSV指揮官は前線ではおなじみの顔ぶれを維持する。右ウイングに入るのは疲れ知らずのイヴァン・ペリシッチで、左は話題のルベン・ファン・ボメル。現王者の最前線ではリカルド・ペピが起点となる。

PSVは土曜日、アヤックスに3-1で勝利し、大きな自信を手にした。シャフタールはFCカルパティ・リヴィウの敵地で2-1の勝利を収め、ウクライナリーグで2位につけている。

PSV予想スタメン：コヴァール；デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ；ヴァナー、佐野、ティル；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。