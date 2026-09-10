PSVは木曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でシャフタール・ドネツクと対戦する。ピーター・ボス監督は数か所で変更を加える見込みだと、Voetbalzone. が予想している。フィリップス・スタディオンで行われる一戦は18時45分キックオフで、Ziggo Sport Selectで生中継される。

PSVのゴールマウスはマテイ・コヴァルが守る。チームはフレンドンローテライ・エールディビジでの好調を欧州の舞台にもつなげたい考えだ。右サイドはセルジーニョ・デスト、左ではフィリップ・コスティッチが先発デビューを果たす。これはすべてマウロ・ジュニオールの出場停止によるものだ。

ルシャレル・ヘールトライダは先週土曜日のアヤックス戦（3-1で勝利）で強烈な印象を残し、見事な形で得点も決めた。シャフタール戦ではアルマンド・オビスポがセンターバックでコンビを組む。

ボス監督は中盤でノア・フェルナンデスではなく、土曜日のアヤックス戦で途中出場から好パフォーマンスを見せたパウル・ヴァナーを選ぶ見通しだ。木曜日のPSVの中盤は、コウダイ・サノとフース・ティルを加えた構成となる。

前線ではPSV指揮官はおなじみの顔ぶれを維持する。疲れ知らずのイバン・ペリシッチが右ウイングに入り、話題のルベン・ファン・ボメルが左を務める。昨季王者の前線ではリカルド・ペピが起点となる。

PSVは土曜日、アヤックスに3-1で勝利して大きな自信を得た。一方のシャフタールはアウェーでFCカルパティ・リヴィウを2-1で下し、ウクライナリーグで2位につけている。

PSV予想スタメン：コヴァル；デスト、ヘールトライダ、オビスポ、コスティッチ；ヴァナー、サノ、ティル；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。