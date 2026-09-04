PSV予想スタメン：ボス監督が前線の選択でサプライズ

PSVは土曜日、フレンドンローテライ・エールディビジーの頂上決戦でアヤックスと対戦する。『Voetbalzone』によれば、ペーター・ボス監督は前線で1人を入れ替える見込みだ。アヤックス対PSVは20時キックオフで、ESPN 1で生中継される。

ペーター・ボス監督は、アイントホーフェンから乗り込むPSVのゴールにマテイ・コヴァルを起用する。セルジーニョ・デストとマウロ・ジュニオールは、アヤックス戦でそれぞれ右SBと左SBとして先発。ライアン・フラミンゴとアルマンド・オビスポが、PSVのセンターバックとして再びコンビを組む。ルートシャレル・ヘールトロイダは、今回も一歩後ろに下がる形となる。

スフェン・マイナンスは先週のFCユトレヒト戦で見事なゴールを決め、そのご褒美としてアヤックス戦ではトップ下で起用される。コウダイ・サノとノア・フェルナンデスが、エールディビジー頂上決戦でPSVの中盤を完成させる。

アヤックス戦でペピは起用されず

リカルド・ペピはここ数週間、絶好調とは言えない状態が続いている。そのためボス監督は、主に走力を理由に、アウェーのPSVでグース・ティルを最前線のCFに据える。イバン・ペリシッチ（右）とルベン・ファン・ボメル（左）が、ヨハン・クライフ・アレナの両ウイングに入る。

PSVはFCユトレヒトに1-6で勝利し、強い印象を残した。とりわけ終盤のFCユトレヒトは、現王者を相手にまったく歯が立たなかった。この快勝は、アヤックスとの大一番に向けてボス監督率いるチームに大きな自信を与えるはずだ。

PSV予想スタメン（4-3-3）：コヴァル；デスト、フラミンゴ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；フェルナンデス、サノ、マイナンス；ペリシッチ、ティル、ファン・ボメル。