PSV予想スタメン：ボス監督が前線の起用でサプライズか

PSVは土曜日、フレンドンロテライ・エールディビジーの頂上決戦でアヤックスと対戦する。『Voetbalzone』の予想によれば、ペーター・ボスは前線に変更を加える見込みだ。アヤックス対PSVは20:00キックオフで、ESPN 1で生中継される。

ペーター・ボスは、アイントホーフェンから乗り込むアウェーチームのゴールにマテイ・コヴァルを起用する。セルジーニョ・デストとマウロ・ジュニオールは、アヤックス戦でそれぞれ右SBと左SBとして先発する。PSVのセンターバックは、今回もライアン・フラミンゴとアルマンド・オビスポのコンビとなる。ルツァレル・ヘールトライダは、したがって再び一歩引く形になる。

スフェン・マイナンスは先週のFCユトレヒト戦で見事なゴールを決め、そのご褒美としてアヤックス戦ではトップ下の役割を与えられる。コウダイ・サノとノア・フェルナンデスが、このエールディビジーの頂上決戦でPSVの中盤を完成させる。

アヤックス戦でペピはなし

リカルド・ペピはここ数週間、絶好調とは言えない。こうした事情により、ボスはアウェーチームの最前線にフース・ティルを据える。とりわけ、その走力を買っての起用だ。イバン・ペリシッチ（右）とルベン・ファン・ボメル（左）が、ヨハン・クライフ・アレナで両サイドに入る。

PSVはFCユトレヒトに1-6で勝利し、強い印象を残した。とりわけ試合終盤、現王者に対して相手はなすすべがなかった。アヤックスとの大一番を前に、これはボス率いるチームに大きな自信を与えるはずだ。

PSVの予想スタメン（4-3-3）：コヴァル；デスト、フラミンゴ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；フェルナンデス、サノ、マイナンス；ペリシッチ、ティル、ファン・ボメル。