PSV予想スタメン：ボス監督がハットトリックの主役・メイナンスの起用に決断へ

PSVは日曜、デ・フロルシュ・フェステでFCトゥウェンテを下すという難しいミッションに臨む。ピーター・ボス監督は、先週スパルタ・ロッテルダムに4-1で勝利した布陣を大筋で維持する構えだ。エンスヘデでの一戦は14時30分キックオフで、ESPN 3で生中継される。

マテイ・コヴァルはスパルタの先制点となった0-1の場面で見栄えのしない対応となったが、ボス監督にとってそれは守護神を外す理由にはならない。PSVの最終ラインにも変更はなく、セルジーニョ・デスト、ルトシャレル・ヘールトライダ、アルマンド・オビスポ、マウロ・ジュニオールが先発する。

PSV戦で得点を挙げたパウル・ヴァナーと佐野航大は、トゥウェンテ戦では中盤のコントロールを担うことになる。アウェーで乗り込むアイントホーフェン勢では、フース・ティルが中盤で最も前目の位置に入る。

ボス監督はスパルタ戦で大幅なターンオーバーを行い、スフェン・マイナンスを1トップで起用した。本来はMFのこの選手はいきなりハットトリックを記録。しかし今回は再びリカルド・ペピにその座を譲る。イバン・ペリシッチ（右）とルベン・ファン・ボメル（左）も、PSVの前線に戻ってくる。

PSVはつまずいたスタートのあと、スパルタに4-1で勝利し、エールディビジで首位に立っている。トゥウェンテは最下位ADOデン・ハーグに2-0で勝利し、上位グループに身を置いている。

PSV予想スタメン：コヴァル；デスト、ヘールトライダ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；ヴァナー、佐野、ティル；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。