PSV予想スタメン：ボス監督がハットトリックの主役マイナンス起用に最終判断へ

PSVは日曜日、フロルシュ・フェステでFCトゥウェンテを下すという難しいミッションに臨む。ペーター・ボスは、先週スパルタ・ロッテルダムに4-1で勝利した布陣を大筋で維持する。エンスヘデで行われる一戦は14時30分キックオフで、ESPN 3で生中継される。

マチェイ・コヴァルはスパルタの先制点となった0-1の場面で見栄えが良くなかったが、ボスにとってそれはGKを外す理由にはならない。PSVの守備陣にも変更はなく、セルジーニョ・デスト、ルトシャレル・ヘールトロイダ、アルマンド・オビスポ、マウロ・ジュニオールが先発する。

PSV戦でゴールを決めたパウル・ヴァナーと佐野航大は、トゥウェンテ戦では中盤のコントロールを担う必要がある。アイントホーフェンから乗り込むアウェーのPSVでは、フース・ティルが中盤で最も前目の位置に入る。

ボスはスパルタ戦で大幅なターンオーバーを行い、スフェン・マイナンスをセンターフォワードで起用した。本来はMFのこの選手は、いきなりハットトリックを記録した。ただ、今回は再びリカルド・ペピにその座を譲る。イヴァン・ペリシッチ（右）とルーベン・ファン・ボメル（左）も、PSVの前線に戻る。

PSVはつまずいたスタートのあと、スパルタに4-1で勝利し、フリーンデンロテライ・エールディビジの首位に立っている。一方のトゥウェンテは、最下位のADOデン・ハーグに2-0で勝って上位グループにつけた。

PSV予想スタメン：コヴァル；デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；ヴァナー、佐野、ティル；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。