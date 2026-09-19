PSV予想スタメン：ボス監督がハットトリックのヒーロー、マイナンス起用の最終判断へ

PSVは日曜日、デ・フロルシュ・フェステでFCトゥウェンテを下すという厳しいミッションに臨む。ペーター・ボス監督は、先週スパルタ・ロッテルダムに4-1で勝利した布陣をほぼ維持する。エンスヘーデでの一戦は14時30分キックオフで、ESPN 3で生中継される。

マテイ・コヴァルはスパルタの先制点となった0-1の場面でいい対応を見せられなかったが、ボス監督にとってそれはこのGKを外す理由にはならない。PSVの守備陣にも変更はなく、セルジーニョ・デスト、ルトシャレル・ヘールトロイダ、アルマンド・オビスポ、マウロ・ジュニオールが先発する。

PSV戦で得点を挙げたパウル・ヴァナーと佐野航大は、トゥウェンテ戦で中盤のコントロールを担うことになる。アイントホーフェンから乗り込むアウェーのPSVでは、フース・ティルが中盤で最も前目の役割を務める。

ボス監督はスパルタ戦で大幅にローテーションを行い、スヴェン・マイナンスにセンターフォワードでチャンスを与えた。本来はMFの同選手はいきなりハットトリックを達成。しかし、今回は再びリカルド・ペピにその座を譲る。イヴァン・ペリシッチ（右）とルーベン・ファン・ボメル（左）も、PSVの前線に戻る。

PSVはつまずく立ち上がりのあとスパルタに4-1で勝利し、エールディビジ首位に立っている。トゥウェンテは最下位ADOデン・ハーグに2-0で勝ち、上位グループにつけた。

PSV予想スタメン：コヴァル；デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；ヴァナー、佐野、ティル；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。