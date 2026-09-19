PSV予想スタメン：ボス監督がハットトリックのヒーロー、マイナンス起用に最終判断へ

PSVは日曜日、フロールシュ・フェステでFCトゥウェンテを下すという難しいミッションに臨む。ペーター・ボスは、先週スパルタ・ロッテルダムに4-1で勝利したメンバーをほぼそのまま維持する。エンスヘデでの一戦は14時30分キックオフで、ESPN 3で生中継される。

マテイ・コヴァルはスパルタの0-1の場面でいい対応を見せられなかったが、ボスにとってそれはこのGKを外す理由にはならない。PSVの最終ラインにも変更はなく、セルジーニョ・デスト、ルトシャレル・ヘールトライダ、アルマンド・オビスポ、マウロ・ジュニオールが先発に入る。

PSV戦でゴールを決めたパウル・ヴァナーと佐野航大は、トゥウェンテ戦で中盤のコントロールを担う必要がある。アイントホーフェンから乗り込むアウェーのPSVでは、フース・ティルが中盤で最も前目の役割を務める。

ボスはスパルタ戦で大幅なターンオーバーを行い、スフェン・マイナンスにセンターフォワードでチャンスを与えた。本来はMFのこの選手は、すぐさまハットトリックを記録した。ただ、今回は再びリカルド・ペピにその座を譲る。イバン・ペリシッチ（右）とルーベン・ファン・ボメル（左）も、PSVの前線に戻ってくる。

PSVは不穏な立ち上がりのあとスパルタに4-1で勝利し、エールディヴィジで首位に立っている。トゥウェンテは最下位のADOデン・ハーグを2-0で下し、上位グループに食い込んだ。

PSV予想スタメン：コヴァル；デスト、ヘールトライダ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；ヴァナー、佐野、ティル；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。