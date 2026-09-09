PSVは木曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でシャフタール・ドネツクと対戦する。ペーター・ボスは数カ所でメンバーを変更すると、Voetbalzoneが予想している。フィリップス・スタディオンで行われるこの一戦は18時45分キックオフで、Ziggo Sport Selectで生中継される。

PSVのゴールマウスはマテイ・コバルが守る。チームはフレンドロッテライ・エールディビジでの好調を欧州の舞台にもつなげたい考えだ。セルジーニョ・デストが右サイドを担い、左ではフィリプ・コスティッチが先発デビューを飾る。これはすべてマウロ・ジュニオールの出場停止によるものだ。

ルートシャレル・ヘールトライダは先週土曜日のアヤックス戦（1-3で勝利）で強い印象を残し、見事な形でゴールも決めた。シャフタール戦ではアルマンド・オビスポがセンターバックでコンビを組む。

ボスは中盤でノア・フェルナンデスではなく、土曜日のアヤックス戦で好プレーを見せた途中出場のパウル・ヴァナーを選ぶ見込みだ。木曜日のPSVの中盤は、コウダイ・サノとフース・ティルが加わって完成する。

PSV指揮官は前線ではおなじみの顔ぶれを維持する。不屈のイバン・ペリシッチが右ウイングを務め、話題のルベン・ファン・ボメルが左に入る。昨季王者の最前線では、リカルド・ペピが起点となる。

PSVは土曜日、アヤックスに1-3で勝利し、大きな自信を手にした。一方のシャフタールはアウェーでFCカルパティ・リヴィウを1-2で下し、ウクライナリーグで2位につけている。

PSV予想スタメン：コバル；デスト、ヘールトライダ、オビスポ、コスティッチ；ヴァナー、サノ、ティル；ペリシッチ、ペピ、ファン・ボメル。