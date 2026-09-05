PSV予想スタメン：ボスが前線の人選で驚きの選択へ

PSVは土曜日、フレンドンロテライ・エールディビジーの大一番でアヤックスと対戦する。『Voetbalzone』の予想では、ペーター・ボス監督は前線に変更を加える見込みだ。アヤックス対PSVは20時キックオフで、ESPN 1でライブ視聴できる。

ペーター・ボス監督は、アウェーのPSVでマテイ・コヴァールをゴールに起用する。セルジーニョ・デストとマウロ・ジュニオールは、アヤックス戦でそれぞれ右サイドバックと左サイドバックとして先発する。ライアン・フラミンゴとアルマンド・オビスポが、PSVのセンターバックとして再びコンビを組む。ルートシャレル・ヘールトライダは、今回も一歩引く形となる。

スフェン・マイナンスは先週のFCユトレヒト戦で見事なゴールを決め、そのご褒美としてアヤックス戦ではトップ下の役割を与えられる。小代田沙野とノア・フェルナンデスが、エールディビジーの頂上決戦でPSVの中盤を構成する。

アヤックス戦でペピは起用されず

リカルド・ペピはここ数週間、絶好調とは言えない状態が続いている。そのためボス監督は、主にその走力を買って、アウェーのPSVでフース・ティルを最前線のストライカーとして起用する。イバン・ペリシッチが右、ルーベン・ファン・ボメルが左で、ヨハン・クライフ・アレナの両翼を担う。

PSVはFCユトレヒトに1-6で勝利し、強い印象を残した。とりわけ試合終盤には、現王者を相手にFCユトレヒトはなす術がなかった。この結果は、アヤックスとの大一番を前にしたボス監督率いるチームに大きな自信を与えるはずだ。

PSV予想スタメン（4-3-3）：コヴァール；デスト、フラミンゴ、オビスポ、マウロ・ジュニオール；フェルナンデス、サノ、マイナンス；ペリシッチ、ティル、ファン・ボメル。