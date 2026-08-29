PSV予想スタメン：ヘールトライダは先発デビューを飾るのか？

PSVは日曜、FCユトレヒトの本拠地に乗り込む。ペーター・ボス監督はアウェーでルチャレル・ヘールトライダに先発デビューの機会を与えるのか。デ・ハルヘンワールトでの大一番は12時15分キックオフで、ESPN 2で生中継される。

ユトレヒトではセルジーニョ・デストが右サイドバックで先発し、左にはマウロ・ジュニオールが入る。センターバックではアルマンド・オビスポとヘールトライダがコンビを組み、ヘールトライダはライアン・フラミンゴに代わって先発する。

フース・ティル、佐野航大、ノア・フェルナンデスは、ユトレヒト戦でも現王者の中盤を構成する。そのため、夏の新戦力スフェン・マイナンスは辛抱強く出番を待ち、途中出場に望みをつなぐことになる。

FCフローニンゲン戦で絶好調だったルベン・ファン・ボメルは、前線の左サイドを担う。右からはイバン・ペリシッチがチャンスを演出し、リカルド・ペピがボス監督のチームで前線の起点を務める。

PSVはフローニンゲン戦で立ち上がりに苦しんだが、最終的には5-1で勝利した。一方、ユトレヒトはスパルタ・ロッテルダム戦で土壇場に勝ち点を取りこぼし、3-3で引き分けた。

PSV予想スタメン：コヴァル、マウロ・ジュニオール、オビスポ、ヘールトライダ、デスト、ティル、佐野、フェルナンデス、ファン・ボメル、ペピ、ペリシッチ。