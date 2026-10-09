PSVは金曜日、フィリップス・スタディオンで行われるscヘーレンフェーンとのホームゲームでフレンドンロテライ・エールディビジを再開する。ペーター・ボスは（やむを得ず）数か所でメンバーを変更すると、Voetbalzoneは予想している。エイントホーフェンでの一戦は20時キックオフで、ESPN 2で生中継される。

マテイ・コヴァルがフィリップス・スタディオンのゴールを守る。PSVの最終ラインは右からマウロ・ジュニオール、ライアン・フラミンゴ、ヤレク・ガショロフスキ、フィリプ・コスティッチの並びとなる。セルジーニョ・デストは今週アメリカ代表でプレーしており、ルートシャレル・ヘールトロイダとともにベンチスタートとなる。

ポール・ヴァナーは負傷のため、しばらく戦列を離れる見込みだと、ボスが今週それとなく明かしていた。そのため、フリースラント勢をホームに迎える一戦では、佐野航大、ノア・フェルナンデス、フース・ティルが中盤を構成する。

前線では、ボスはまだリカルド・ペピとサム・ランマースを起用できない。最近スパルタ・ロッテルダム戦でハットトリックを記録したスフェン・ミュナンスが、そのためセンターフォワードに回る。イヴァン・ペリシッチが右で先発し、ルベン・ファン・ボメルは左サイドでプレーする。

PSVは首位AZを追走するためにも勝利が必要だ。さらに、火曜日にRBライプツィヒとの一戦を控えるチャンピオンズリーグ再開に向けて、勝ち点3は弾みとなるはずだ。

PSV予想スタメン: コヴァル；マウロ、フラミンゴ、ガショロフスキ、コスティッチ；佐野、ティル、フェルナンデス；ペリシッチ、ミュナンス、ファン・ボメル。